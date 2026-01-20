Public Sénat
Et la santé, ça va ?

Vieillir autrement, quelles alternatives à l'Ehpad ?

En France, 13,8 millions de personnes ont plus de 65 ans, et¿près de 9 seniors sur 10 souhaitent vieillir chez eux. Pourtant, quand la dépendance arrive, l'EHPAD apparaît souvent comme la seule solution de prise en charge. Une solution redoutée tant le scandale qui a entouré les établissements du groupe Orpéa résonne encore. Même si depuis des cont...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/05/2028

