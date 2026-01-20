Vieillir autrement, quelles alternatives à l'Ehpad ?

En France, 13,8 millions de personnes ont plus de 65 ans, et¿près de 9 seniors sur 10 souhaitent vieillir chez eux. Pourtant, quand la dépendance arrive, l'EHPAD apparaît souvent comme la seule solution de prise en charge. Une solution redoutée tant le scandale qui a entouré les établissements du groupe Orpéa résonne encore. Même si depuis des cont... rôles ont été opérés, existe-t-il de vraies alternatives à l'EHPAD ? Sur quels critères choisir un établissement ? Et comment anticiper la perte d'autonomie ? Pour en débattre, Axel de Tarlé reçoit Anne Souyris, sénatrice de Paris et co-autrice d'un rapport sur la refondation des EHPAD, et Jean-Pierre Aquino, gériatre et délégué général de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie.

Voir plus