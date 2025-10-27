Public Sénat
Et maintenant !

Audiovisuel public : commission d'enquête ou procès politique ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", retour sur cette nouvelle folle semaine budgétaire : qui comprend encore quelque chose aux débats ? Entre un calendrier très serré, des séances de nuit qui s'enchaînent, des impôts votés en un mois à l’Aseemblée nationale, puis détricoté d’un trait de plume au Sénat, et un Premier min...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

56mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/03/2026

Et maintenant !