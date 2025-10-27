Audiovisuel public : commission d'enquête ou procès politique ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", retour sur cette nouvelle folle semaine budgétaire : qui comprend encore quelque chose aux débats ? Entre un calendrier très serré, des séances de nuit qui s'enchaînent, des impôts votés en un mois à l’Aseemblée nationale, puis détricoté d’un trait de plume au Sénat, et un Premier min... istre qui propose chaque jour une nouvelle méthode... Au programme également : le retour du service militaire annoncé par Emmanuel Macron, celui-ci concernera les plus jeunes, il durera 10 mois et se fera sur la base du volontariat. Aussi, France Télévisions et Radio France dans le viseur d’une commission d’enquête à l’Assemblée nationale. Cette semaine à l’initiative du groupe UDR, le groupe d’Eric Ciotti allié au Rassemblement national, une série d’audition a été lancée. Objectif : questionner la neutralité et le financement de l’audiovisuel public, pendant treize semaines des personnalités vont être passées sur le grill. Enfin, on reviendra également sur ce chiffre alarmant : 149 femmes tuées par leur conjoint depuis le début de l'année. Que faut-il faire pour que les hommes cessent d’être violents ?

