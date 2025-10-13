Public Sénat
Le direct
Et maintenant !

Bruno Le Maire règle ses comptes

Cette semaine dans « Et maintenant ! », retour sur l'hommage de la Nation 10 ans après les attentats du 13 novembre, débat autour de la mise en pause de la réforme des retraites jusqu'en janvier 2028, analyse de la remise en liberté de Nicolas Sarkozy et de la contre-attaque de Bruno Le Maire qui règle ses compte avec la macronie, et retour sur la lib...

Publié le

Invités

Emmanuel Voguet, Nathalie Saint-Cricq, Magali Lafourcade, Cyril Graziani

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

56mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Et maintenant !