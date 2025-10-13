Bruno Le Maire règle ses comptes

Cette semaine dans « Et maintenant ! », retour sur l'hommage de la Nation 10 ans après les attentats du 13 novembre, débat autour de la mise en pause de la réforme des retraites jusqu'en janvier 2028, analyse de la remise en liberté de Nicolas Sarkozy et de la contre-attaque de Bruno Le Maire qui règle ses compte avec la macronie, et retour sur la lib... ération tant attendue du poète Boualem Sansal.

