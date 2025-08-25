Public Sénat
Et maintenant !

Condamnation de Sarkozy : au nom du peuple français ?

Dans ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", on se demandera si Donald Trump est le sauveur de l'humanité qu'il prétend être, lui qui se targue d'avoir mis fin à sept guerres en sept mois. On reviendra également sur la reconnaissance de l'Etat de Palestine par Emmanuel Macron et on se demandera si quelqu'un a des nouvelles de Sébastien Lecornu. Mais a...

