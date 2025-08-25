Condamnation de Sarkozy : au nom du peuple français ?

Dans ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", on se demandera si Donald Trump est le sauveur de l'humanité qu'il prétend être, lui qui se targue d'avoir mis fin à sept guerres en sept mois. On reviendra également sur la reconnaissance de l'Etat de Palestine par Emmanuel Macron et on se demandera si quelqu'un a des nouvelles de Sébastien Lecornu. Mais a... ussi retour sur un séisme politique, 14 ans que la France vivait au rythme du procès Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007, le tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision jeudi : pour la première fois un ancien président va dormir derrère les barreaux, il a été condamné à 5 ans de prison avec exécution provisoire, au sortir de la salle d'audience Nicolas Sarkozy s'est présenté devant les caméras et a dénoncé une décision contraire à l'Etat de droit.

