Epstein : une affaire française ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", l’onde de choc de l’Affaire Epstein; à chaque jour ses nouvelles révélations et la France n’est pas épargnée pour le scandale : cette semaine on a appris qu’un diplomate français était cité à plusieurs reprise dans les millions de documents révélés par l’administration américain... e, le Quai d’Orsay s'est dit "effaré". Côté français, Bruno Retailleau a annoncé sa candidature à la présidentielle. Sera-t-il le prochain président de la république ? On parlera également de la décision du gouvernement de classer à l'extrême gauche la France Insoumise, ce qui ne plaît pas à ses membres. Enfin, on se penchera sur la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui fait beaucoup parler, et on verra pourquoi Emmanuel Macron a échoué sur le plein emploi.

