Epstein : une affaire française ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", l’onde de choc de l’Affaire Epstein; à chaque jour ses nouvelles révélations et la France n’est pas épargnée pour le scandale : cette semaine on a appris qu’un diplomate français était cité à plusieurs reprise dans les millions de documents révélés par l’administration américain...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/06/2026

