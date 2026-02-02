France : nous sommes en guerre ?

Au programme de ce nouveau numéro de Et Maintenant ! : la guerre en Iran. Les bombardements américano-israéliens se poursuivent contre la République islamique, en réplique Téhéran mobilise ses soutiens au Liban avec le Hezbollah et poursuit ses tirs de missiles sur Israël et les pays du Golfe, on va fera un point sur les derniers évènements et sur ... les justifications de cette guerre. Du côté de la France, sommes-nous sur le point d’entrer en guerre, nous Français ? Cette semaine Emmanuel Macron a prononcé une allocution pour faire le point sur la situation. Nous parlerons également de la dernière sortie de Jean-Luc Mélenchon, après Epstein, voici "Glucksment", le leader Insoumis a de nouveau écorché un nom à consonance étrangère lors de l’un de ses meetings, refusant toutes les accusations d’antisémitisme. Sur X il écrit "J’ai déformé par erreur beaucoup de noms dans ce discours (...) Celui de Glucksmann provoque des réactions alors même que j’ai rectifié sur le champ. J’en suis le premier désolé pensant à ceux que cela blesse. Je retiens la leçon. On ne m’y reprendra pas. » A quoi joue Jean-Luc Mélenchon ? Et enfin, les élections municipales : à une semaine du premier tour, la campagne bat son plein malgré le contexte international. Nous parlerons notamment de Nice où les deux principaux candidats, Christian Estrosi et Eric Ciotti sont à couteaux tirés.

