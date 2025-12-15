Public Sénat
Et maintenant !

Groenland : la France s'en mêle...

Au programme de ce premier numéro de "Et Maintenant !" de l'année 2026 : faut-il se préparer au pire ? Et le pire « c’est la guerre » comme disait un ancien ministre. Après le Venezuela, le Groenland est désormais dans le viseur de Donald Trump. Cette semaine, Emmanuel Macron a ordonné l’envoi d’une "quinzaine" de chasseurs alpins pour une o...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

56mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/05/2026

Et maintenant !