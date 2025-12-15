Groenland : la France s'en mêle...

Au programme de ce premier numéro de "Et Maintenant !" de l'année 2026 : faut-il se préparer au pire ? Et le pire « c’est la guerre » comme disait un ancien ministre. Après le Venezuela, le Groenland est désormais dans le viseur de Donald Trump. Cette semaine, Emmanuel Macron a ordonné l’envoi d’une "quinzaine" de chasseurs alpins pour une o... pération de dissuasion sur le terrain, et le chef de l’Etat veut aller encore plus loin. Au programme également, on se demandera si la France est trop timide pour soutenir les manifestants iraniens, on se penchera sur le procès en appel de Marine Le Pen, on verra si 2026 sera l’année de Sébastien Lecornu et on fera un point d’étape sur les municipales à deux mois tout pile du scrutin !

