Groenland : Trump se dégonfle

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !" : Trump qui jette l'éponge, lui qui disait vouloir le Groenland fait marche arrière et annonce renoncer à employer la force lors du sommet de Davos cette semaine. Retour également sur ce qui semble être un dénouement pour le budget avec le recours par Sébastien Lecornu au 49.3, lui qui jurait n'e... n pas en faire usage en octobre dernier. On verra aussi comment Rachida Dati mène sa barque dans la campagne des municipales à Paris et enfin, on se penchera sur l'examen de la fin de vie au Sénat.

