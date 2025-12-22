Public Sénat
Le direct
Et maintenant !

Groenland : Trump se dégonfle

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !" : Trump qui jette l'éponge, lui qui disait vouloir le Groenland fait marche arrière et annonce renoncer à employer la force lors du sommet de Davos cette semaine. Retour également sur ce qui semble être un dénouement pour le budget avec le recours par Sébastien Lecornu au 49.3, lui qui jurait n'e...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

56mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/05/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Et maintenant !