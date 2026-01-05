Le poison Epstein...

Au programme de ce nouveau numéro de Et Maintenant !, jusqu'où ira l’affaire Epstein ? En fin de semaine dernière, le ministère de la justice américain a révélé de nouveaux documents liés au prédateur sexuel Jeffrey Epstein : 3 millions de pages, 2 000 vidéos, 180 000 photos. De nouvelles personnalités ont été éclaboussées : d’Elon Musk a... la princesse de Norvège en passant par Jack Lang et en ce qui concerne Donald Trump rien ne permet pour le moment de l'incriminer. Au programme également, l'après-budget de Sébastien Lecornu, à quoi va désormais être occupé le Premier ministre ? Aussi, les réquisitions du parquet à l'encontre de Marine Le Pen, Jordan Bardella se dit "prêt" à prendre de la relais de la candidate en cas d'inéligibilité. Et enfin, la bataille des municipales à Paris, focus sur la campagne de Sarah Knafo : qui est-elle vraiment ?

