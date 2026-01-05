Public Sénat
Le poison Epstein...

Au programme de ce nouveau numéro de Et Maintenant !, jusqu'où ira l'affaire Epstein ? En fin de semaine dernière, le ministère de la justice américain a révélé de nouveaux documents liés au prédateur sexuel Jeffrey Epstein : 3 millions de pages, 2 000 vidéos, 180 000 photos. De nouvelles personnalités ont été éclaboussées : d'Elon Musk a...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/06/2026

Et maintenant !