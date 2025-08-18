Lecornu : tout change, rien ne change ?

Au programme de ce premier numéro de la nouvelle saison de "Et Maintenant !", on reviendra sur les premiers pas du nouveau locataire de Matignon, Sébastien Lecornu, cinquième premier ministre d’Emmanuel Macron depuis sa réélection en 2022. Fera-t-il mieux que ses prédécesseurs, fera-t-il moins bien ? Il promet en tout cas de faire différemment. On... se demandera si les Etats-Unis ont un problème avec la liberté d'expression, dernier épisode en date : l'humoriste Jimmy Kimmel, animateur d'un très populaire "late show" suspendu après ses propos accusant la droite américaine d'exploiter l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk, Trump a salué une "excellente nouvelle pour l'Amérique". On se penchera sur le drapeau de la discorde à quelques heures de la reconnaissance par la France de l’Etat de Palestine. Le patron des socialistes Olivier Faure a appelé à pavoiser les mairies du drapeau palestinien, ce qui ne fait pas l'unanimité dans la classe politique. Enfin, l’extrême droite est-elle en train de gagner la partie ? Le week-end dernier elle a en tout cas fait une démonstration de force dans les rues de Londres, entre 100 000 et 150.000 personnes ont défilé pour dire leur rejet de l’immigration

