Et maintenant !

Lecornu : tout change, rien ne change ?

Au programme de ce premier numéro de la nouvelle saison de "Et Maintenant !", on reviendra sur les premiers pas du nouveau locataire de Matignon, Sébastien Lecornu, cinquième premier ministre d’Emmanuel Macron depuis sa réélection en 2022. Fera-t-il mieux que ses prédécesseurs, fera-t-il moins bien ? Il promet en tout cas de faire différemment. On...

Politique

Steve Jourdin

56mn

Jusqu'au 18/01/2026

