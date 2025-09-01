Public Sénat
Et maintenant !

Mairie de Paris : on arrête les frais ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", on reviendra sur la fin de règne d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris, récemment épinglée pour ses frais de représentation, on se penchera auusi sur les sondages qui donnent le RN tout en haut et on se demandera si l’Etat de droit est vraiment menacé en France comme le scande une partie de la...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/02/2026

