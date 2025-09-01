Mairie de Paris : on arrête les frais ?
Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", on reviendra sur la fin de règne d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris, récemment épinglée pour ses frais de représentation, on se penchera auusi sur les sondages qui donnent le RN tout en haut et on se demandera si l’Etat de droit est vraiment menacé en France comme le scande une partie de la... classe politique depuis la condamnation de Nicolas Sarkozy. Mais aussi: l'événement de la semaine; cette paix tant attendue au Moyen-Orient, Donald Trump a présenté un plan pour mettre un terme à la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas. Vraii plan de paix ou un énième coup de com' ? On en débat avec nos invités.
Mairie de Paris : on arrête les frais ?
Condamnation de Sarkozy : au nom du peuple français ?
Lecornu : tout change, rien ne change ?
Trump, futur prix Nobel de la paix ?
Questions au Gouvernement
Quel avenir pour la Syrie après la chute du régime de Bachar Al-Assad ?