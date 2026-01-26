Public Sénat
Et maintenant !

Mélenchon : la stratégie du dérapage ?

 Au programme de ce nouveau numéro de Et Maintenant !, on fera un point sur les municipales à deux semaines du scrutin, on reviendra sur ce remaniement gouvernemental "a minima" et on ira aux Etats Unis où la vie est belle si l’on en croit Donald Trump et on reviendra sur les bisbilles entre Paris et Washington ! Mais d'abord, retour sur cette escarmou...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

56mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/06/2026

