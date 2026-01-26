Mélenchon : la stratégie du dérapage ?

Au programme de ce nouveau numéro de Et Maintenant !, on fera un point sur les municipales à deux semaines du scrutin, on reviendra sur ce remaniement gouvernemental "a minima" et on ira aux Etats Unis où la vie est belle si l’on en croit Donald Trump et on reviendra sur les bisbilles entre Paris et Washington ! Mais d'abord, retour sur cette escarmou... che entre la France et les Etats-Unis. L’ambassadeur américain en France a jugé bon de commenter l’affaire Quentin Deranque, ce jeune militant identitaire tué il y a deux semaines dans les rues de Lyon. Charles Kushner avait déclaré que “L'extrémisme violence de gauche est en hausse (et) représente une menace pour la sécurité publique”. Suite à ces propos l’ambassadeur a été convoqué par le Quai d’Orsay a fait savoir son mécontentement.

