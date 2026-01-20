Mort de Quentin Deranque : LFI dans la tourmente

Au programme de ce nouveau numéro de Et Maintenant!, La France Insoumise sur le banc des accusés. Cette semaine, l’enquête s’est poursuivie autour du meurtre du militant identitaire Quentin Deranque, 23 ans, passé à tabac et battu à mort la semaine dernière en marge d’une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po. Les h... eures et les jours qui ont suivi ont donné lieu à de très fortes tensions dans la classe politique. On parlera également des municipales, on s'intéressera plus particulièrement à la mairie de Nice et de Paris. Puis, on essayera de comprendre pourquoi les millionnaires ne payent pas d’impôt sur le revenu, et on verra enfin si tout est oublié et pardonné entre la France et l'Algérie.

