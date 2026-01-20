Public Sénat
Le direct
Et maintenant !

Mort de Quentin Deranque : LFI dans la tourmente

Au programme de ce nouveau numéro de Et Maintenant!, La France Insoumise sur le banc des accusés. Cette semaine, l’enquête s’est poursuivie autour du meurtre du militant identitaire Quentin Deranque, 23 ans, passé à tabac et battu à mort la semaine dernière en marge d’une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po. Les h...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/06/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Et maintenant !