Municipales : Dati lance la bataille de Paris

Au programme de ce nouveau numéro de Et Maintenant ! : le 49-3, c’est cet article qui permet au gouvernement de passer en force sur un texte de loi, des élus de droite et de gauche le réclament désormais au gouvernement pour faire adopter les budgets pour l’année prochaine mais pour le moment Sébastien Lecornu s'y refuse...60 ans après la premièr... e présidentielle au suffrage universel direct, on se demandera s’il existe en France un politique un seul qui ne pense pas à l’élection présidentielle. Puis, retour sur la campagne des municipales qui bat déjà son plein : le Rassemblement national a-t-il vraiment changé ? Rachida Dati, de son côté, multiplie les opérations de communication, ces derniers jours la ministre de la Culture fait feu de tout bois sur les réseaux sociaux avec en ligne de mire le scrutin du mois de mars et l’Hôtel de Ville de la capitale. Son principal concurrent le socialiste Emmanuel Grégoire pointe du doigt un mélange des genres.

