Public Sénat
Le direct
Et maintenant !

Narcotrafic : de la violence à la terreur ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", on reviendra sur ce drame survenu la semaine dernière qui a secoué toute la France : l'assassinat de Mehdi Kessaci, le frère d'un militant écologiste à Marseille. Emmanuel Macron a convoqué une réunion d'urgence à l'Elysée pour faire le point sur la lutte contre la drogue, et quelques heures p...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

57mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Et maintenant !