Narcotrafic : de la violence à la terreur ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", on reviendra sur ce drame survenu la semaine dernière qui a secoué toute la France : l'assassinat de Mehdi Kessaci, le frère d'un militant écologiste à Marseille. Emmanuel Macron a convoqué une réunion d'urgence à l'Elysée pour faire le point sur la lutte contre la drogue, et quelques heures p... lus tard, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez parlait d'"un moment de bascule". Au programme également : les dernières sorties de Donald Trump, de plus en plus fébrile sur l'affaire Epstein; le sondage choc sur l'islamisme; et Sébastien Lecornu qui tente rassurer les patrons avec le sommet Choose France.

