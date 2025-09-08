Public Sénat
Et maintenant !

Paix Gaza - Israël : make Trump great again !

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", cette paix qu’on ne croyait plus possible : dans la nuit de mercredi à jeudi, Donald Trump a annoncé un accord entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza, accord qui n'aura toutefois pas permis à l'auto-proclamé artisan de la paix d'obtenir le prix Nobel. Retour également sur la cr...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

55mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/02/2026

