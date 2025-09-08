Paix Gaza - Israël : make Trump great again !

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", cette paix qu’on ne croyait plus possible : dans la nuit de mercredi à jeudi, Donald Trump a annoncé un accord entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza, accord qui n'aura toutefois pas permis à l'auto-proclamé artisan de la paix d'obtenir le prix Nobel. Retour également sur la cr... ise politique qui a pris une nouvelle dimension cette semaine avec la démission de Sébastien Lecornu au lendemain de la nomination de son gouvernement; des anciens premiers ministres qui demandent au président d'organiser une élection présidentielle anticipée et Marine Le Pen qui promet dorénavant de "tout censurer". Et enfin, un moment de concorde nationale au milieu du chaos avec la panthéonisation de Robert Badinter entré "avec les Lumières et les principes de l'Etat de droit" comme l'a affirmé" le chef de l’Etat qui a promis de continuer à « porter » le combat de Robert Badinter « jusqu’à l’abolition universelle » de la peine de mort.

