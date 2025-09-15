RN / LFI : la convergence des luttes ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", retour sur cette nouvelle semaine de crise politique : à quoi tient le poste de Premier ministre ? aux 18 voix sur les 577 que compte l’Assemblée nationale manifestement. Cette semaine, le premier ministre a donc échappé à deux motions de censure du RN et de LFI. Et c'est notamment grâce Parti ... socialiste à qui il a promis la suspension de la réforme des retraites durant son discours de politique générale. Pendant ce temps, semaine délicate pour ne pas dire inédite pour les LR, alors que Bruno Retailleau tire à boulets rouges sur le gouvernement, les députés ont eux décidé de sauver en ne votant pas la censure.

