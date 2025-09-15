Public Sénat
RN / LFI : la convergence des luttes ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", retour sur cette nouvelle semaine de crise politique : à quoi tient le poste de Premier ministre ? aux 18 voix sur les 577 que compte l’Assemblée nationale manifestement. Cette semaine, le premier ministre a donc échappé à deux motions de censure du RN et de LFI. Et c'est notamment grâce Parti ...

Politique

Steve Jourdin

55mn

Jusqu'au 15/02/2026

