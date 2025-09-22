Sarkozy en prison, une passion française

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", on reviendra ce qui ressemble à un couac à la tête de l'exécutif alors qu'Emmanuel Macron a déclaré que la réforme des retraites était "décalée" quand Sébastien Lecornu lui évoquait plus tôt sa suspension. On se demandera également si la France est en déclin comme l'affirme un sondage ... Ipsos. Retour aussi sur l’incarcération de Nicolas Sarkozy en début de semaine et l'émotion qu'elle a suscitée dans une partie de la classe politique et enfin, direction les Etats-Unis où des millions d'américains se rassemblent autour du mot d'ordre "No Kings" pour clamer leur opposition à Donald Trump.

