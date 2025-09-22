Public Sénat
Et maintenant !

Sarkozy en prison, une passion française

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !",  on reviendra ce qui ressemble à un couac à la tête de l'exécutif alors qu'Emmanuel Macron a déclaré que la réforme des retraites était "décalée" quand Sébastien Lecornu lui évoquait plus tôt sa suspension. On se demandera également si la France est en déclin comme l'affirme un sondage ...

Politique

Steve Jourdin

56mn

Jusqu'au 22/02/2026

Et maintenant !