Trump, futur prix Nobel de la paix ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", Emmanuel Macron en visite de trois jours en Grande-Bretagne pour renouer avec l'amitié franco-britannique ? Mais pour quels résultats concrets, au-delà des belles images¿?¿ L’anniversaire de la dissolution, c’était lundi. Cela signifie que le président peut à nouveau dissoudre. Mais en a-t-... il vraiment intérêt ? Nous nous demanderons très sérieusement si dans le monde parallèle dans lequel nous vivons, Donald Trump mérite un prix Nobel de la Paix ? C'est en tout cas ce que pense le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Nous parlerons également de la loi Duplomb sur les agriculteurs, définitivement adoptée par le Parlement cette semaine et qui contient le retour d’un pesticide néonicotinoïde au grand dam des écologistes. Et enfin, on commentera les derniers chiffres de l’INSEE qui décrivent une hausse de la pauvreté inquiétante en France.

Voir plus