Trump : un régime fasciste ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", ce chiffre : 30 000 morts, ce serait le bilan de la répression sanglante qui s’abat sur les manifestants iraniens depuis maintenant un mois. Si ce chiffre est avéré, il s’agirait tout simplement de l’une des répressions les plus meurtrières du 21e siècle. Et pendant ce temps-là, la Franc... e et l’Europe semblent bien impuissants mais cette semaine une mesure a été actée à l’Elysée, la reconnaissance des Gardiens de la révolution comme "organisation terroriste". On parlera également de la présidence de Donald Trump et du déploiement de la police anti-immigration "ICE". Les Etats-Unis ont-ils basculé dans un régime fasciste ? Du côté de la France, on verra comment la gauche se prépare à l’élection présidentielle, on se penchera sur le nouveau coup de gueule de Bernard Arnault contre le gouvernement et on se demandera si les lunettes de soleil font le président.

