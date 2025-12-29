Public Sénat
Le direct
Et maintenant !

Trump : un régime fasciste ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant !", ce chiffre : 30 000 morts, ce serait le bilan de la répression sanglante qui s’abat sur les manifestants iraniens depuis maintenant un mois. Si ce chiffre est avéré, il s’agirait tout simplement de l’une des répressions les plus meurtrières du 21e siècle. Et pendant ce temps-là, la Franc...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

56mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/05/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Et maintenant !