Zohran Mamdani : antidote à Trump ou meilleur allié ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant!', on reviendra sur l'examen du budget et notamment la bataille autour de la multiplication des taxes : délire fiscal ou justice sociale ? Retour également sur l'élection du nouveau maire de New-York, Zohran Mamdani,  qui semble faire rêver la gauche en France. En France justement, la course pour 2027...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Steve Jourdin

Durée

56mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/03/2026

