Zohran Mamdani : antidote à Trump ou meilleur allié ?

Au programme de ce nouveau numéro de "Et Maintenant!', on reviendra sur l'examen du budget et notamment la bataille autour de la multiplication des taxes : délire fiscal ou justice sociale ? Retour également sur l'élection du nouveau maire de New-York, Zohran Mamdani, qui semble faire rêver la gauche en France. En France justement, la course pour 2027... est-elle lancée ? Jordan Bardella fait pour le moment la course en tête dans le sondages. On reviendra sur la polémique Shein qui n'a pas faibli de la semaine, allant jusqu'à entraîner la demande de suspension de la plateforme par le gouvernement. Faut-il interdire Shein en France ? Et enfin, Emmanuel Macron aurait confié à ses proches vouloir "lâcher le manche au niveau national" mais en est-il vraiment capable?

