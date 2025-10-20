107ème Congrès des maires de France - Budget : quel effort pour les collectivités ?
A quelques mois des élections municipales, Le Premier ministre se rend cet après-midi au Congrès, à la rencontre des élus locaux, et prononcera l'un des discours de clôture de l'événement. Parmi les points de tension notables entre le gouvernement et les élus locaux : la question du budget pour 2026, alors que le gouvernement demande un effort de 4.... 6 milliards d'euros aux collectivités locales. Une perspective qui ne passe pas auprès des maires de France. Sébastien Lecornu va-t-il redonner des marges de manoeuvres aux maires, notamment par l'acte de décentralisation annoncé ? Voilà le sujet central de cette émission spéciale, présentée par Alexandre Poussart, qui reçoit notamment Gérard Larcher, président du Sénat, pour aborder l'ensemble de ces sujets.
