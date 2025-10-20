107ème Congrès des maires de France : l'insécurité au coeur des préoccupations

Le 107ème Congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France se tient du 18 au 20 novembre 2025 au Parc des expositions de la Porte de Versailles de Paris. A cette occasion, Public Sénat est sur place et vous propose une émission spéciale consacrée à l'une des principales préoccupations des élus locaux : la sécurité. Pour en parl... er, Steve Jourdin reçoit notamment Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble, Bruno Retailleau, ex-ministre de l'Intérieur et Raphaël Glucksmann, député européen et co-président du parti "Place Publique".

