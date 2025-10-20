Public Sénat
Le direct
Evénement

107ème Congrès des maires de France : l'insécurité au coeur des préoccupations

Le 107ème Congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France se tient du 18 au 20 novembre 2025 au Parc des expositions de la Porte de Versailles de Paris. A cette occasion, Public Sénat est sur place et vous propose une émission spéciale consacrée à l'une des principales préoccupations des élus locaux : la sécurité. Pour en parl...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h53mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/11/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique