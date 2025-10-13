94ème Congrès des Départements de France

Les Assises des départements de France se tiennent à Albi (Tarn) du 12 au 14 novembre. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris la parole devant les élus départementaux, sur place; ce vendredi 14 novembre, tandis que ces derniers pointent la fragilité des comptes publics de leurs collectivités. « Nous sommes devenus le bouclier du monde rural »,... a regretté François Sauvadet, président des Départements de France, invité de la matinale de Public Sénat, qui a également prononcé un discours de clôture, à retrouver ici. Retrouvez la clôture de ce Congrès à l'occasion de notre émission spéciale, réalisée sur place à Albi.

