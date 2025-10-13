Public Sénat
94ème Congrès des Départements de France

Les Assises des départements de France se tiennent à Albi (Tarn) du 12 au 14 novembre. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris la parole devant les élus départementaux, sur place; ce vendredi 14 novembre, tandis que ces derniers pointent la fragilité des comptes publics de leurs collectivités. « Nous sommes devenus le bouclier du monde rural »,...

Politique

2h1mn

Jusqu'au 29/10/2028

