Emission spéciale : chute de Bayrou, crise politique ouverte

François Bayrou a été largement renversé par les députés le 8 septembre 2025, par 364 voix contre, 194 voix pour. Le résultat est sévère. Il s'agit de la première fois de l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement tombe lors d'un vote de confiance. RN et gauche ont unanimement voté contre mais même au sein du socle commun le Premier Minis... tre n'a pas fait le plein. Quelles sont les conséquences de ce vote ? Qui pour remplacer Bayrou à Matignon ? Faut-il une nouvelle dissolution ? La droite demande la nomination rapide d'un nouveau Premier Ministre, Gabriel Attal la désignation d'un négociateur, les Insoumis la destitution d'Emmanuel Macron. La France sans gouvernement, est entrée dans une nouvelle crise politique. Interviews, analyse, débats. Suivez notre émission spéciale avec Oriane Mancini et ses invité(e)s en plateau.

