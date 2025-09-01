Public Sénat
Emission spéciale : chute de Bayrou, crise politique ouverte

François Bayrou a été largement renversé par les députés le 8 septembre 2025, par 364 voix contre, 194 voix pour. Le résultat est sévère. Il s'agit de la première fois de l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement tombe lors d'un vote de confiance. RN et gauche ont unanimement voté contre mais même au sein du socle commun le Premier Minis...

Christine Lavarde, Rachid Temal, Loic Herve

Politique

Oriane Mancini

1h28mn

Jusqu'au 19/09/2025

