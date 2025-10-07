Émission spéciale : crise politique

Dissolution, présidentielle anticipée... L'incertitude est totale face à la crise politique dans laquelle la France s'enfonce chaque jour un peu plus. Le Président de la République a missionné le lundi 6 octobre Sébastien Lecornu, à la suite de sa démission, de tenter de composer une coalition, en poursuivant « d'ultimes négociations » avec les f... orces politiques. Ce mercredi 8 octobre, après une journée de négociations, le Premier ministre démissionnaire s'est exprimé à 9h30 ce mercredi. Parmi les pistes de sortie de crise, l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne, qui avait porté la réforme contestée des retraites en 2023, s'est dit mardi ouverte à sa « suspension ». Pour suivre les dernières informations, débattre et analyser cette situation politique exceptionnelle, la rédaction de Public Sénat se mobilise et vous propose cette émission spéciale.

