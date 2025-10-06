Emission spéciale : démission de Sébastien Lecornu

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron ce lundi matin, 27 jours après son arrivée à Matignon et quelques heures seulement après la nomination d'une partie de son gouvernement. Le président de la République l'a acceptée. Depuis dimanche soir, le nouvel exécutif était sous le feu des critiques des oppositi... ons de gauche et du Rassemblement national, déplorant notamment le maintien de l'architecture gouvernementale déjà en place sous François Bayrou, avec la reconduction de douze ministres démissionnaires. La rédaction de Public Sénat se mobilise et vous propose une émission spéciale pour vous faire vivre cet événement politique majeur et historique.

