Émission spéciale : hommage à Robert Badinter
Le 9 octobre prochain, Robert Badinter entrera au Panthéon. Par ce geste, la nation honorera l'action de celui qui fut l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France. Un homme aujourd'hui célébré, mais dont les combats furent rudes tant il a rencontré d'opposition. Tour à tour avocat défenseur de causes perdues, compagnon de route de François... Mitterrand dont il fut le ministre de la Justice, président du Conseil constitutionnel, et sénateur, à travers les témoignages de celles et ceux qui l'ont connu ou approché, Rebecca Fitoussi propose de revenir sur une vie hors norme, faite d'un engagement humaniste qui n'a jamais vacillé.
