Evénement

Émission spéciale : hommage à Robert Badinter

Le 9 octobre prochain, Robert Badinter entrera au Panthéon. Par ce geste, la nation honorera l'action de celui qui fut l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France. Un homme aujourd'hui célébré, mais dont les combats furent rudes tant il a rencontré d'opposition. Tour à tour avocat défenseur de causes perdues, compagnon de route de François...

Publié le

Invités

Noëlle Lenoir, Dominique Missika, Bernard Cazeneuve

Thématique

Politique

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

59mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/10/2026

