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Émission spéciale

Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions

Le 10 mai, Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, la France commémore le 25¿ anniversaire de la loi Taubira, qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. Tandis que s'animent les débats autour des symboles, des réparations et des demandes d'excuses : comment cette mémo...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

2h0mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/06/2026

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