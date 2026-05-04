Le 10 mai, Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, la France commémore le 25¿ anniversaire de la loi Taubira, qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. Tandis que s'animent les débats autour des symboles, des réparations et des demandes d'excuses : comment cette mémo... ire blessée trouve-t-elle aujourd'hui sa place dans l'espace public ? En partenariat avec Public Sénat, le pôle Outre-mer de France Télévisions propose une édition spéciale présentée par Thierry Belmont (pôle Outre-mer) et Oriane Mancini (Public Sénat). En plateau et en duplex du jardin du Luxembourg, invités et historiens reviennent sur la loi Taubira et le combat politique qu'elle a représenté. Vingt-cinq ans après, l'émission interroge son empreinte sur le récit national et les questions qui restent ouvertes : mémoire, héritages ultramarins, lutte contre le racisme.

Voir plus