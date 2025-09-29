Ouverture de la session parlementaire... sans gouvernement

Emission spéciale, à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, dans un contexte particulier puisque le gouvernement n'a toujours pas été nommé : vingt jours sans ministres pour Sébastien Lecornu, mais le suspens devrait bientôt se terminer. Ils sont annoncés pour les tout prochains jours. En tout cas, le Premier ministre poursuit ses... consultations politiques toute cette semaine avec un objectif¿: éviter la censure. Pendant ce temps-là, les mobilisations se poursuivent avec ce jeudi, une nouvelle journée de manifestation à l’appel de l’intersyndicale.

