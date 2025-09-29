Public Sénat
Ouverture de la session parlementaire... sans gouvernement

Emission spéciale, à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, dans un contexte particulier puisque le gouvernement n'a toujours pas été nommé : vingt jours sans ministres pour Sébastien Lecornu, mais le suspens devrait bientôt se terminer. Ils sont annoncés pour les tout prochains jours. En tout cas, le Premier ministre poursuit ses...

Politique

58mn

Jusqu'au 15/09/2028

