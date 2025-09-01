Public Sénat
Le direct
Evénement

Sébastien Lecornu à Matignon : la passation de pouvoir

Pour la cinquième fois depuis le début du second quinquennat d’Emmanuel Macron, une passation de pouvoir avait lieu ce mercredi à la mi-journée à Matignon. François Bayrou a cédé sa place à Sébastien Lecornu. Sur le perron de Matignon, le nouveau Premier ministre a appelé à la « rupture ». Des premiers mots disséqués et commentés par les s...

Publié le

Invités

Laurence Rossignol, Olivier Paccaud, Mélanie Vogel

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

2h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/09/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique