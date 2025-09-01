Sébastien Lecornu à Matignon : la passation de pouvoir

Pour la cinquième fois depuis le début du second quinquennat d’Emmanuel Macron, une passation de pouvoir avait lieu ce mercredi à la mi-journée à Matignon. François Bayrou a cédé sa place à Sébastien Lecornu. Sur le perron de Matignon, le nouveau Premier ministre a appelé à la « rupture ». Des premiers mots disséqués et commentés par les s... énateurs en plateau : Laurence Rossignol (PS) sénatrice du Val-de-Marne, Mélanie Vogel (LV) sénatrice représentant les Français établis hors de France, Olivier Paccaud (LR) sénateur de l’Oise et Andréa Kotarac (RN) conseiller de Marine le Pen. La nomination de Sébastien Lecornu comme nouveau Premier ministre s’est superposée à la question sociale avec les manifestations organisées par le mouvement « Bloquons Tout ». Au-delà des différentes actions sur le terrain, comment ce mouvement du 10 septembre peut-il évoluer ? Va-t-on vers un automne social tendu ? On en débat en plateau avec nos éditorialistes : Émilie Zapalski, fondatrice de l’agence Émilie Conseil, Stéphane Vernay, rédacteur en chef délégué de Ouest France ainsi que Michael Darmon et Tâm Tran Huy de la rédaction de Public Sénat.

