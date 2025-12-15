Accord UE-Mercosur, l’agriculture européenne sacrifiée ?

Alors que les agriculteurs européens manifestent depuis des semaines, les éleveurs protestent contre les accords de libre-échange concluent entre l’Union Européenne et les pays du Mercosur en Amérique du Sud, un accord en discussion depuis 25 ans qui prévoit la suppression de 90% des droits de douane créant un immense marché de 700 millions de cons... ommateurs mais aussi l’inquiétude des agriculteurs… Cette semaine dans « Ici l’Europe », Caroline de Camaret (France 24) et Alexandre Poussart (Public Sénat) ouvrent le débat avec Jérémy Decerle (Eurodéputé Renew Europe - France) et Javier Moreno Sanchez (Eurodéputé Socialistes et Démocrates - Espagne). Chaque semaine, depuis le Parlement européen "Ici l'Europe" propose une demi-heure d'information et de débats animés par Caroline de Camaret, Alexandre Poussart et en alternance avec un journaliste de LCP-Assemblée nationale pour mieux comprendre les enjeux européens.

