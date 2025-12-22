Des centres pour migrants hors de l’UE. Immigration : L’Europe serre encore la vis

En décembre, les 27 se sont accordés sur un durcissement de la politique migratoire européenne. Ils proposent le renvoi de migrants irréguliers hors des frontières de l’UE vers des centres de retour ou des pays tiers dont ils ne sont pas originaires. Ce système, déjà testé par la droite radicale italienne de Giorgia Meloni avec des centres de reto... urs construits en Albanie, est dénoncé par des ONG qui craignent des atteintes au droit de l’homme. Avec une baisse de 20 % des entrées irrégulières sur le sol européen en 2025, est-il utile de durcir la politique migratoire ? Faut-il conditionner l’obtention de visa et d’aide au développement pour les pays de départ à la réadmission de leurs ressortissants expulsés ? A l’heure où la Commission européenne doit publier sa stratégie sur l’asile et l’émigration, Caroline de Camaret et Alexandre Poussart ouvrent le débat dans « Ici l’Europe », avec les eurodéputés Paolo Borchia Député européen, Patriotes pour l’Europe (Italie) et Mounir Satouri, Député européen, Les Verts/ALE (France)

Voir plus