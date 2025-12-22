Public Sénat
Des centres pour migrants hors de l’UE. Immigration : L’Europe serre encore la vis

En décembre, les 27 se sont accordés sur un durcissement de la politique migratoire européenne. Ils proposent le renvoi de migrants irréguliers hors des frontières de l’UE vers des centres de retour ou des pays tiers dont ils ne sont pas originaires. Ce système, déjà testé par la droite radicale italienne de Giorgia Meloni avec des centres de reto...

Publié le

Invités

Paolo Borchia, Mounir Satouri, Andrej Plenkovic

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

33mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/01/2029

