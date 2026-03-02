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Duel Orban-Magyar : vers une Hongrie pro-européenne ?

Le 12 avril prochain, les capitales européennes auront les yeux tournés vers les élections législatives en Hongrie où se joue l'avenir politique de Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois, au pouvoir depuis 16 ans, est en retard dans les sondages. Son adversaire, l'eurodéputé de centre-droit Peter Magyar, leader du parti d'opposition Tisza, pourrai...

Publié le

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/03/2029

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