Duel Orban-Magyar : vers une Hongrie pro-européenne ?

Le 12 avril prochain, les capitales européennes auront les yeux tournés vers les élections législatives en Hongrie où se joue l'avenir politique de Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois, au pouvoir depuis 16 ans, est en retard dans les sondages. Son adversaire, l'eurodéputé de centre-droit Peter Magyar, leader du parti d'opposition Tisza, pourrai... t remporter ce scrutin, et ce malgré les campagnes de désinformation de ces dernières semaines. En plein bras de fer entre les défenseurs de l'Union européenne et le Premier ministre hongrois, soutenu par Moscou, ces élections ouvriront-elles la porte à un début d'alternance ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussard ouvrent le débat dans Ici l'Europe, avec Fabrice LEGGERI Député européen, Patriotes pour l'Europe (France), Radan KANEV Député européen, Parti populaire européen (Bulgarie) et BENEDEK JAVOR Représentant de la ville de Budapest auprès de l'UE.

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