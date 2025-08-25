Etat de Palestine : des reconnaissances et après ?

Lundi 22 septembre 2025, devant l'assemblée de l'ONU de la France a reconnu l'état de Palestine, suivie par d'autres pays du Vieux continent comme le Royaume-Uni, le Portugal, ou le Luxembourg... Deux ans après l'attentat terroriste du 7 octobre du Hamas, la guerre menée par le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a abouti à une situation dram... atique de Gaza, avec des dizaines de milliers de morts et une famine déclarée par l'ONU depuis le mois d'août... Quelles vont être les conséquences concrètes de ces reconnaissances de la Palestine ? Et que penser des annonces européennes de sanctions contre Israël avec une révision de l'accord d'association ? Cette semaine Caroline de Camaret et Alexandre Poussart en débattent avec leurs invités dans ici l'Europe.

Voir plus