Etat de Palestine : des reconnaissances et après ?

Lundi 22 septembre 2025, devant l'assemblée de l'ONU de la France a reconnu l'état de Palestine, suivie par d'autres pays du Vieux continent comme le Royaume-Uni, le Portugal, ou le Luxembourg... Deux ans après l'attentat terroriste du 7 octobre du Hamas, la guerre menée par le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a abouti à une situation dram...

Invités

Marc Botenga, Christophe Gomart

International

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

34mn

Jusqu'au 11/09/2028

