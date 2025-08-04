Public Sénat
Le direct
Ici l'Europe

Gaza, Ukraine, que peut l'Europe ?

Après l'annonce, le jeudi 4 septembre par Emmanuel Macron de l'engagement pris par 26 pays de participer à une « force de réassurance » en déployant des troupes en Ukraine « sur le sol, en mer, ou dans les airs » pour apporter des garanties de sécurité à la fin du conflit avec la Russie, que pèsent la parole et les initiatives européennes sur la...

Publié le

Invités

Christophe Préault, Sylvain Kahn

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/08/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Ici l'Europe