Gaza, Ukraine, que peut l'Europe ?

Après l'annonce, le jeudi 4 septembre par Emmanuel Macron de l'engagement pris par 26 pays de participer à une « force de réassurance » en déployant des troupes en Ukraine « sur le sol, en mer, ou dans les airs » pour apporter des garanties de sécurité à la fin du conflit avec la Russie, que pèsent la parole et les initiatives européennes sur la... scène internationale ? Ces initiatives entravent-elles comme l'affirme Vladimir Poutine le règlement du conflit Ukrainien ? Plus largement, sur l'Ukraine, ou la Palestine, que peuvent faire les européens pour mettre fin à ces conflits ? Cette semaine Caroline de Camaret et Alexandre Poussard en débattent avec leurs invités dans Ici l'Europe.

