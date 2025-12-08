Groenland, régulation, élections : Trump veut-il la peau de l'UE ?

L’Europe doit-elle avoir peur des États-Unis ? D’allié et protecteur, l’Amérique de Donald Trump est devenue un rival agressif… Les menaces américaines sur le Groenland font entrer les relations diplomatiques dans une nouvelle phase, avec le scénario d’une annexion, y compris militaire, d’un territoire contrôlé par un État-membre, le Dane... mark… L'administration Trump s'en prend aussi à la régulation européenne sur le numérique, et même aux institutions de l'Union. Alors face à ces attaques, quelle doit être la réponse européenne ? David Delos et Thibault Henocque ouvrent le débat dans Ici l’Europe avec Nicole Gnesotto, Vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Christophe Préault, Directeur du site d'information Toute l'Europe.

Voir plus