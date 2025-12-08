Public Sénat
Groenland, régulation, élections : Trump veut-il la peau de l'UE ?

L’Europe doit-elle avoir peur des États-Unis ? D’allié et protecteur, l’Amérique de Donald Trump est devenue un rival agressif… Les menaces américaines sur le Groenland font entrer les relations diplomatiques dans une nouvelle phase, avec le scénario d’une annexion, y compris militaire, d’un territoire contrôlé par un État-membre, le Dane...

Invités

Christophe Préault, Thibault Henocque, Nicole Gnesotto, David Delos, Gaël Veyssière

International

Caroline De Camaret

34mn

Jusqu'au 25/12/2028

