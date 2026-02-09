Guerre en Iran : l'Europe victime collatérale ?

Avec la guerre en Iran, l'Europe encaisse le choc d'un conflit qu'elle n'a pas voulu mais qu'elle subit. Si les 27 sont globalement prudents dans leur réaction aux frappes américano-israéliennes, ils montrent des hésitations dans leur réponse. Une chose est sûre : les prix du pétrole et du gaz flambent et l'Union européenne cherche les moyens de limi... ter les dégâts de ce choc énergétique. Alors comment l'Union européenne peut-elle relever le défi d'un apaisement, alors qu'elle a si peu l'oreille de Donald Trump ? Caroline de Camaret et Thibault Henocque ouvrent le débat dans Ici l'Europe, avec les eurodéputés Javier Moreno Sanchez (Espagne, S&D) et Isabel Wiseler-Lima (Luxembourg, PPE) Première partie : Caroline de Camaret reçoit Pierre Vimont, ambassadeur de France et ancien secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure. Deuxième partie : Caroline de Camaret et Thibault Henocque reçoivent les eurodéputés Javier Moreno Sanchez (Espagne, S&D) et Isabel Wiseler-Lima (Luxembourg, PPE).

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