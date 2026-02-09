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Guerre en Iran : l'Europe victime collatérale ?

Avec la guerre en Iran, l'Europe encaisse le choc d'un conflit qu'elle n'a pas voulu mais qu'elle subit. Si les 27 sont globalement prudents dans leur réaction aux frappes américano-israéliennes, ils montrent des hésitations dans leur réponse. Une chose est sûre : les prix du pétrole et du gaz flambent et l'Union européenne cherche les moyens de limi...

Publié le

Invités

Pierre VIMONT, Thibault Henocque, Isabel Wiseler-Lima, Javier Moreno Sánchez

Thématique

International

Présentateur

Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/02/2029

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