Guerre en Iran : l'Europe victime collatérale ?
Ici l'Europe
Avec la guerre en Iran, l'Europe encaisse le choc d'un conflit qu'elle n'a pas voulu mais qu'elle subit. Si les 27 sont globalement prudents dans leur réaction aux frappes américano-israéliennes, ils montrent des hésitations dans leur réponse. Une chose est sûre : les prix du pétrole et du gaz flambent et l'Union européenne cherche les moyens de limi... ter les dégâts de ce choc énergétique. Alors comment l'Union européenne peut-elle relever le défi d'un apaisement, alors qu'elle a si peu l'oreille de Donald Trump ? Caroline de Camaret et Thibault Henocque ouvrent le débat dans Ici l'Europe, avec les eurodéputés Javier Moreno Sanchez (Espagne, S&D) et Isabel Wiseler-Lima (Luxembourg, PPE) Première partie : Caroline de Camaret reçoit Pierre Vimont, ambassadeur de France et ancien secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure. Deuxième partie : Caroline de Camaret et Thibault Henocque reçoivent les eurodéputés Javier Moreno Sanchez (Espagne, S&D) et Isabel Wiseler-Lima (Luxembourg, PPE).
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