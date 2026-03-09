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Ici l'Europe

Guerre en Iran, l’UE touchée par la crise énergétique

Un mois et demi après le début du conflit au Moyen-Orient, les eurodéputés observent avec attention les prix de l’énergie fluctuer. Au moment où Donald Trump et les Iraniens concluent un cessez-le-feu, avec en ligne de mire la réouverture du détroit d’Ormuz, les Européens vont-ils enfin sortir du spectre d’un choc pétrolier et gazier majeur ?...

Publié le

Invités

Christophe Grudler, Marc Botenga, Isabelle le callennec, Enrico LETTA

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/03/2029

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