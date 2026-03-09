Guerre en Iran, l’UE touchée par la crise énergétique

Un mois et demi après le début du conflit au Moyen-Orient, les eurodéputés observent avec attention les prix de l’énergie fluctuer. Au moment où Donald Trump et les Iraniens concluent un cessez-le-feu, avec en ligne de mire la réouverture du détroit d’Ormuz, les Européens vont-ils enfin sortir du spectre d’un choc pétrolier et gazier majeur ?... L’Europe doit-elle s’engager militairement dans cette zone stratégique instable pour assurer sa sécurité énergétique, et surtout, l’Union Européenne, qui dépend à plus de 55 % des importations pour sa consommation énergétique, doit-elle se fixer des objectifs en matière de renouvelable entre l’éolien, le solaire ou encore l’hydraulique. Caroline de Camaret et Alexandre Poussard ouvrent le débat dans Ici l’Europe avec les députés Christophe Grudler du groupe Renew (France), Isabelle Le Callennec du Parti Populaire Européen (France) et Marc Botenga, eurodéputé La Gauche (Belgique)

Voir plus