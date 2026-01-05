Inde, la nouvelle alliée de l'Europe ?

Après les difficultés de ratification de l'accord Union européenne et les pays du Mercosur, l'Union européenne vient de franchir un nouveau cap dans la signature d'un traité de libre-échange avec l'Inde. Signé fin janvier à New Delhi par la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre Indien, cet accord prévoit la suppression des ... droits de douanes sur 90% des marchandises échangées entre l'Inde et l'Europe. Mais cet accord de libre-échange pose des questions : va-t-il freiner la réindustrialisation européenne alors que l'Inde exporte de l'acier et de nombreux produits textiles fabriqués par une main d'oeuvre bon marché ? Quid de la proximité du pays avec la Russie de Vladimir Poutine dont elle est l'un des principaux acheteurs de pétrole ? Peut-on signer un accord avec un pays où certaines minorités religieuses sont discriminées ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussart en débattent avec leurs invités dans Ici l'Europe. Laurence Farreng, eurodéputée française, membre du groupe Renew Tilly Metz, eurodéputée luxembourgeoise, membre du groupe les Verts

