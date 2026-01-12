Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs : les plateformes dans le viseur de l'UE
Troubles de l’attention, stress et anxiété, exposition aux images pédopornographiques, beaucoup de spécialistes alertent sur les risques et l’impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. Face à ce fléau, plusieurs pays de l’UE réfléchissent à une interdiction de ces plateformes pour les mineurs. La Commission européenne pourra-t-elle encadrer... ces big techs américaines sans risquer les représailles de Donald Trump ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussart ouvrent le débat dans « Ici l’Europe », avec les eurodéputés Stéphanie-Yon Courtin, groupe centriste Renew au Parlement européen et Ivaylo Valchev, groupe des Conservateurs, réformistes européens, à la droite de l’hémicycle du Parlement européen.
