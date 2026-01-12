Public Sénat
Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs : les plateformes dans le viseur de l'UE

Troubles de l’attention, stress et anxiété, exposition aux images pédopornographiques, beaucoup de spécialistes alertent sur les risques et l’impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. Face à ce fléau, plusieurs pays de l’UE réfléchissent à une interdiction de ces plateformes pour les mineurs. La Commission européenne pourra-t-elle encadrer...

Yon-Courtin Stéphanie, Ivaylo Valchev, Hubert Védrine

International

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

34mn

Jusqu'au 29/01/2029

