JournÃ©e des droits des femmes : l'UE est-elle assez fÃ©ministe ?

L'Europe cÃ©lÃ¨bre ce 8 mars les droits des femmes. Si l'union europÃ©enne apparaÃ®t comme un rempart de l'Ã©galitÃ© homme-femme, en y regardant de plus prÃ¨s, elle connait aussi une forme de rÃ©gression. Le droit Ã l'avortement est en recul dans plusieurs pays tels que l'Italie, la Hongrie, et surtout la Pologne, oÃ¹ il est quasiment interdit, tout comme Ã... Malte. MalgrÃ© une initiative populaire reprise par la Commission europÃ©enne pour donner un accÃ¨s Ã l'IVG pour toutes les europÃ©ennes, la bataille idÃ©ologique bat son plein. Caroline de Camaret et Thibault Henocque ouvrent le dÃ©bat dans Â« Ici l'Europe Â» avec les eurodÃ©putÃ©s Anna Cavazzini (Allemagne, les Verts), Sirpa PietikÃ¤inen (Finlande, PPE) et Marc Angel (Luxembourg, S&D). PremiÃ¨re partie : Caroline de Camaret reÃ§oit Arancha Gonzalez Laya, doyenne de la Paris School of International Affairs et ancienne ministre des affaires Ã©trangÃ¨res espagnole. DeuxiÃ¨me partie : Caroline de Camaret et Thibault Henocque reÃ§oivent les eurodÃ©putÃ©s Anna Cavazzini (Allemagne, les Verts), Sirpa PietikÃ¤inen (Finlande, PPE) et Marc Angel (Luxembourg, S&D).

