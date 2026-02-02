Public SÃ©nat
Le direct
Ici l'Europe

JournÃ©e des droits des femmes : l'UE est-elle assez fÃ©ministe ?

L'Europe cÃ©lÃ¨bre ce 8 mars les droits des femmes. Si l'union europÃ©enne apparaÃ®t comme un rempart de l'Ã©galitÃ© homme-femme, en y regardant de plus prÃ¨s, elle connait aussi une forme de rÃ©gression. Le droit Ã  l'avortement est en recul dans plusieurs pays tels que l'Italie, la Hongrie, et surtout la Pologne, oÃ¹ il est quasiment interdit, tout comme Ã...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

International

PrÃ©sentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

DurÃ©e

33mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 19/02/2029

Partager ce replay

Les derniers Ã©pisodes

DÃ©couvrez

Ici l'Europe