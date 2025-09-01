Public Sénat
La France, homme malade de l’Europe ?

Finances publiques dans le rouge, budget en déficit et note souveraine dégradée par les agences de notations, la France, que certains appellent « l’homme malade » de l’Europe, est au cœur des débats. La situation dégradée des finances publiques peut-elle se régler en pleine instabilité politique ? Dans un contexte géopolitique inquiétant, qu...

Invités

Letizia Moratti, Tobias Cremer, Charles Goerens

International

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

34mn

Jusqu'au 18/09/2028

