La France, homme malade de l’Europe ?

Finances publiques dans le rouge, budget en déficit et note souveraine dégradée par les agences de notations, la France, que certains appellent « l’homme malade » de l’Europe, est au cœur des débats. La situation dégradée des finances publiques peut-elle se régler en pleine instabilité politique ? Dans un contexte géopolitique inquiétant, qu... elles marges de manœuvres pour un pays attaché à son modèle social ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussart lancent le débat et interrogent dans ICI l’Europe des députés italiens, allemand et luxembourgeois.

Voir plus