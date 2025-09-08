Public Sénat
« La guerre hybride de Poutine contre l’Union européenne »

Survols de drones, navires fantômes, désinformation… Comment l’Europe peut-elle répondre à cette menace grandissante ? Analyse cette semaine sur le plateau d’Ici l’Europe, présentée par Caroline de Camaret (France 24) et Thibault Henocque (LCP- Assemblée Nationale). Alors qu’Ursula von der Leyen appelle les Vingt-Sept à une réponse coordon...

Publié le

Invités

Chloé Ridel, Radan Kanev

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/09/2028

