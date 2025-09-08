« La guerre hybride de Poutine contre l’Union européenne »

Survols de drones, navires fantômes, désinformation… Comment l’Europe peut-elle répondre à cette menace grandissante ? Analyse cette semaine sur le plateau d’Ici l’Europe, présentée par Caroline de Camaret (France 24) et Thibault Henocque (LCP- Assemblée Nationale). Alors qu’Ursula von der Leyen appelle les Vingt-Sept à une réponse coordon... née, les eurodéputés Chloé Ridel (Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates) et Radan Kanev (Parti populaire européen) en débattent. Et en première partie, l’ancien commissaire européen Thierry Breton évoque l’actualité européenne et internationale.

