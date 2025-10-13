Le cancer progresse en Europe

Un sommet européen sur le Cancer doit se tenir à Bruxelles du 19 au 20 novembre. Il s’agit de la deuxième cause de mortalité sur le Vieux Continent. Chaque année, 2,6 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués. Pourquoi sommes-nous aussi touchés ? Tabac, alcool, pesticides, polluants divers, nos modes de vie et conditions de travail sont en cause.... Alors, comment endiguer le fléau du cancer dans l’Union européenne ? Ici l’Europe ouvre le débat avec les eurodéputés Laurent Castillo (PPE, France) et Tilly Metz (Verts, Luxembourg).

Voir plus