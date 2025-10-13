Public Sénat
Le cancer progresse en Europe

Un sommet européen sur le Cancer doit se tenir à Bruxelles du 19 au 20 novembre. Il s’agit de la deuxième cause de mortalité sur le Vieux Continent. Chaque année, 2,6 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués. Pourquoi sommes-nous aussi touchés ? Tabac, alcool, pesticides, polluants divers, nos modes de vie et conditions de travail sont en cause....

Publié le

Invités

Thibault Henocque, Christina Egelund, Laurent Castillo, Tilly Metz

Thématique

International

Présentateur

Caroline De Camaret

Durée

33mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/10/2028

