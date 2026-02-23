Les Européens face à la guerre, l’UE est-elle trop défensive ?

Alors que la guerre contre l’Iran s’intensifie, les dirigeants européens ne semblent pas vouloir prendre part à un conflit décidé sans eux. Face aux demandes répétées de Donald Trump pour que l'UE intervienne dans le détroit d’Ormuz, les 27 conditionnent leur participation à la sécurisation du passage à un cessez-le-feu. À l’heure où le ... prix des hydrocarbures flambe, enrichissant au passage la Russie tout en fragilisant l’Ukraine, l’Union Européenne peut-elle maintenir une position défensive pour protéger ses intérêts dans la région, est-elle trop prudente et peut-elle privilégier la diplomatie tout en réclamant une fin de guerre rapide ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussard ouvrent le débat dans Ici l’Europe, avec les eurodéputés Saskia Bricmont groupe des Verts / ALE et Nicolas Pascual De La Parte du Parti Populaire Européen

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