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Ici l'Europe

Les Européens face à la guerre, l’UE est-elle trop défensive ?

Alors que la guerre contre l’Iran s’intensifie, les dirigeants européens ne semblent pas vouloir prendre part à un conflit décidé sans eux. Face aux demandes répétées de Donald Trump pour que l'UE intervienne dans le détroit d’Ormuz, les 27 conditionnent leur participation à la sécurisation du passage à un cessez-le-feu. À l’heure où le ...

Publié le

Invités

Karina Chabour, Saskia Bricmont, Nicolas Pascual de la Parte, Nadia Calvino

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/03/2029

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