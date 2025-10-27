Public Sénat
Ici l'Europe

Les inégalités se creusent en Europe. Faut-il taxer les plus riches ?

Le fossé des inégalités se creuse sur le Vieux Continent. Selon la Banque centrale européenne, 5 % des plus riches détiennent 45 % de la richesse totale en Europe. A l’exception de l’Espagne, la tendance ces dernières années dans les pays de l’Union européenne est plutôt à la disparition de l’impôt sur les grandes fortunes. Faut-il plus ta...

Invités

Marina Mesure, Yvan VEROUGSTRAETE, Maxime Prévot

International

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

34mn

Jusqu'au 13/11/2028

