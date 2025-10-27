Les inégalités se creusent en Europe. Faut-il taxer les plus riches ?
Le fossé des inégalités se creuse sur le Vieux Continent. Selon la Banque centrale européenne, 5 % des plus riches détiennent 45 % de la richesse totale en Europe. A l’exception de l’Espagne, la tendance ces dernières années dans les pays de l’Union européenne est plutôt à la disparition de l’impôt sur les grandes fortunes. Faut-il plus ta... xer les multinationales qui font des bénéfices ? Comment réguler la compétition fiscale que se livrent les 27 pour attirer les sièges des grandes entreprises sur leurs territoires ? La taxe Zucman, qui pourrait rapporter 67 milliards d’euros au budget si elle était étendue à l’ensemble de l’Union européenne, peut-elle être une solution ? Ici l’Europe ouvre le débat avec les eurodéputés Marina MESURE du groupe de la gauche au Parlement européen et Yvan VEROUGSTRAETE eurodéputé du Groupe Renew Europe.
