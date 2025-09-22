Public Sénat
Le direct
Ici l'Europe

L’extrême droite continue de monter en Europe. L'Union européenne fragilisée ?

Après l’Italie de Giorgia Meloni, la Hongrie de Viktor Orbán ou la Slovaquie de Robert Fico, les Néerlandais appelés aux urnes ce 29 octobre feront-ils des Pays-Bas, le nouveau pays des 27 à plébisciter un gouvernement de droite radicale ? Trumpiste et proche de Vladimir Poutine, Geert Wilders viendra-t-il grossir les rangs de l’extrême droite eur...

Publié le

Invités

José Manuel Albares, Javier Moreno Sánchez, Virginie Joron, Helmut Brandstätter

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/10/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Ici l'Europe