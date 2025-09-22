L’extrême droite continue de monter en Europe. L'Union européenne fragilisée ?

Après l’Italie de Giorgia Meloni, la Hongrie de Viktor Orbán ou la Slovaquie de Robert Fico, les Néerlandais appelés aux urnes ce 29 octobre feront-ils des Pays-Bas, le nouveau pays des 27 à plébisciter un gouvernement de droite radicale ? Trumpiste et proche de Vladimir Poutine, Geert Wilders viendra-t-il grossir les rangs de l’extrême droite eur... opéenne qui représente déjà un quart de l’hémicycle à Strasbourg ? Caroline de Camaret et Alexandre Poussart lancent le débat et interrogent dans Ici l’Europe des députés autrichiens, espagnols et français.

