L’UE indécise sur l’aide à l’Ukraine

Alors que les États-Unis de Donald Trump se désengagent de la guerre en Ukraine, l’Union européenne s’est engagée à répondre au besoin de financement militaire et civil des Ukrainiens dans les deux prochaines années, estimé à 135 milliards d’euros. Mais alors, comment financer le soutien à l’Ukraine ? Quelles différentes options s’offren... t aux 27 ? Ici l’Europe ouvre le débat avec les eurodéputés Elio Di Rupo (Social-démocrate, Belgique), Radan Kanev (PPE, Bulgarie) et Gheorghe Piperea (ECR, Roumanie).

