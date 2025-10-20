Public Sénat
L’UE indécise sur l’aide à l’Ukraine

Alors que les États-Unis de Donald Trump se désengagent de la guerre en Ukraine, l’Union européenne s’est engagée à répondre au besoin de financement militaire et civil des Ukrainiens dans les deux prochaines années, estimé à 135 milliards d’euros. Mais alors, comment financer le soutien à l’Ukraine ? Quelles différentes options s’offren...

Gheorghe Piperea, Radan Kanev, Elio Di Rupo

International

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

34mn

Jusqu'au 06/11/2028

