Négociations de paix entre Russie et États-Unis : L’UE s’inquiète du financement de Kiev

Alors que les États-Unis de Donald Trump continuent de négocier directement avec la Russie un nouveau « plan de paix » avec l’Ukraine, prévoyant l’abandon de certains territoires à la Russie, la commission Européenne a annoncé vouloir aider l’Ukraine à hauteur 137 milliards d’euros. Quel rôle pour les européens dans le processus de paix ? ...

Publié le

Invités

Pierre Moscovici, Tobias Cremer, Andras Laszlo, Adina Revol

Thématique

International

Présentateurs

Alexandre Poussart , Caroline De Camaret

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/12/2028

