Négociations de paix entre Russie et États-Unis : L’UE s’inquiète du financement de Kiev

Alors que les États-Unis de Donald Trump continuent de négocier directement avec la Russie un nouveau « plan de paix » avec l’Ukraine, prévoyant l’abandon de certains territoires à la Russie, la commission Européenne a annoncé vouloir aider l’Ukraine à hauteur 137 milliards d’euros. Quel rôle pour les européens dans le processus de paix ? ... Jusqu’où financer l’Ukraine ? Comment éviter que la paix ne se fasse au détriment de l’agressé ? Cette semaine Ici l’Europe ouvre le débat avec Adina Revol (ancienne porte-parole de la Commission européenne), Andras Laszlo (eurodéputé hongrois, membre du Fidesz) et Tobias Cremer, (eurodéputé allemand, social-démocrate). Chaque semaine, depuis le Parlement européen "Ici l'Europe" propose une demi-heure d'information et de débats animés par Caroline de Camaret, Alexandre Poussart et en alternance avec un journaliste de LCP-Assemblée nationale pour mieux comprendre les enjeux européens.

